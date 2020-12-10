BIST 1.357
DOLAR 7,86
EURO 9,50
ALTIN 462,89
HABER /  GÜNCEL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık
ADV Ebebek'te kamera, telsiz, evde güvenlik ürünlerinde indirim fırsatı

Faik Mümtaz Koyuncu kimdir kaç yaşında neden öldü?

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören 66 yaşındaki Faik Mümtaz Koyuncu vefat etti. Ölüm haberi sonrası Manisa’da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatı merak edildi.

Abone ol

Bir süredir koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bir süredir koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti. Peki kimdir Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu aslen nereli? İşte hayatı

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu kimdir: 

Faik Mümtaz Koyuncu, Aydın’ın Söke ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun olan Koyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini 1982 yılında tamamladı.

Girne 100 yt. Asker Hastanesinde yedek subay olarak askerlik görevini yerine getiren Koyuncu, Malatya SSK Hastanesindeki zorunlu görevinin ardından İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesine Başasistan olarak atandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 1995 yılında yardımcı doçent olarak atandıktan sonra aynı anabilim dalında doçent ve profesör kadrolarına yükseldi. Yaklaşık 50 civarında uluslararası ve 100 kadar ulusal yayın yanında çok sayıda bilimsel toplantıda davetli konuşmacı ve oturum başkanlığı da yapan Koyuncu, MCBÜ’de Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gelişmiş ülkeler korona aşısının yüzde 53'ünü istifledi! Milyarlarca insan aşı olamayacak
Pfizer-BioNTech aşısında kaç kişi öldü? FDA aşı raporunu yayımladı!
Erdoğan'dan talimat! CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım
Türkiye, Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek! Koronavirüs yardımı
Milyonları ilgilendiriyor! Gelir testini yaptıranın borcu siliniyor
Koronavirüsün ilacı bulundu mu? 24 saatte virüsün yayılmasını engelliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan: Adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor
Kayseri'de işten dönen genç eve girince şok oldu! Gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'da Caulker harekatı! Bir taşla iki kuş vuracak
İtalya Başbakanı Conte'den AB'ye 'Türkiye' uyarısı: Tansiyonu yükseltmemeliyiz
Koronavirüsü yenen hemşire: Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu anladım
İzzet Ulvi Yönter eşi Meltem Yılmaz Yönter kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar