Galatasaray'da Caulker harekatı! Bir taşla iki kuş vuracak

Galatasaray, Marcao-Luyindama’dan birini satıp hem kasaya hatırı sayılır bir para koyacak hem de Alanya’nın İngiliz stoperi Steven Caulker’i kadrosuna katacak.

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Steven Caulker&Galatasaray flörtünde yol haritası belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde Luyindama-Marcao ikilisinden birini satarsa ocak ayında Alanyaspor'un kapısını çalacak ve Caulker için cüzi bir bonservis bedeli önerecek.

Sabah'ın haberine göre; kulübüyle sözleşmesini uzatmayan İngiliz savunmacı, sezon sonunda serbest kalacağı için devre arasında şartlar zorlanacak.

11 maçta 2 gol ve 1 asist

Lider Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı unvanını almasında büyük paya sahip olan başarılı stoper Steven Caulker, bu sezon 11 maçta 2 gol ve 1 asistle hücuma da önemli katkı sağladı.

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Türkçe öğrenen ve Türkçe röportaj vermeye hazırlanan Caulker'in kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor.