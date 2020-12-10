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İtalya Başbakanı Conte'den AB'ye 'Türkiye' uyarısı: Tansiyonu yükseltmemeliyiz

İTALYA Başbakanı Giuseppe Conte'den Avrupa Birliği zirvesi öncesi uyarı geldi. "Ankara'ya vereceğimiz sinyaller net olmalı, tansiyonu yükseltecek dinamikleri tetiklememeli, bunu istemiyoruz" diyen Conte "Gerilimi yükseltmek Avrupa'nın çıkarına değil" dedi.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. 10-11 Aralık Avrupa Konseyi toplantısıyla ilgili bilgi veren Conte, Türkiye'ye yönelik yaptırım adımlarını değerlendirdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden Ankara'ya gönderilecek sinyallerin net olması ve tansiyonu artıracak dinamikleri tetiklememesi gerektiğini söyledi.

Tansiyon yükseltilmemeli 

Zirvede pek çok önemli konunun görüşüleceğini ve Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Conte, "AB'nin tek bir sesle, dayanışma içinde ve inandırıcı biçimde konuşması esastır. Ankara'ya verilecek sinyaller net olmalı ve tansiyonu artıracak dinamikleri tetiklememeli ki bunu istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın çıkarına değil

Conte, Türkiye'nin NATO’da müttefikleri olduğuna işaret ederek "Olumlu gündemi teşvik etmek için fırsat penceresini açık tutmalıyız. Gerilimi beslemek, özellikle de bir NATO müttefikine karşı Avrupa'nın çıkarına değildir." diye konuştu.

AB içinde Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1,8 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma paketini tartışmasına da değinen Başbakan Conte, şunları kaydetti:

"Avrupa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sağlık alanında verdiği yanıta ekonomik yanıtı da eşlik etmelidir. Macaristan ve Polonya’nın vetosunun üstesinden gelen bir çözüm bulmak acil olmaya devam ediyor. AB Dönem Başkanı Almanya’nın hızlı bir çözüm bulma arayışını destekliyoruz."

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