Fenerbahçe'de transfer operasyonu Dirar'a bağlı

Fenerbahçe'nin ilk hedefi kadroda yer almayan Dirar ile anlaşarak yolları ayırmak. Fenerbahçe, Dirar ile yollarını ayırırsa transfer bütçesi oluşacak ve üç bölgeye takviye yapılacak.

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Fenerbahçe'de ocak operasyonu Faslı futbolcuya bağlı. Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro olan Dirar ayrılmayı kabul ederse bütçede oluşacak boşluk takıma yeni takviyelerin yolunu açacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin ilk hedefi kadroda yer almayan Dirar ile anlaşarak yolları ayırmak. Ücreti 1.5 milyon Euro olan Faslı oyuncu daha önce anlaşmaya yanaşmamıştı ancak tekrar bir görüşme yapılacak.

Dirar ile anlaşma sağlanırsa TFF harcama limitinde bir boşluk olacak. Böylelikle Fenerbahçe düşük maliyetli olsa da transfer yapabilecek.

89 maça çıkan Dirar bu süreçte 8 gol kaydederken12 asist yaptı

2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Nabil Dirar, Sarı Lacivertlilerde 89 maça çıkan Dirar bu süreçte 8 gol kaydederken12 asist yaptı.

Üç nokta var

Transferde hedef olarak belirlenen üç nokta var. Kanat forvet, defansif orta saha ve stoper. Fırsat doğarsa sarı-lacivertlilerin ilk hedefi bir kanat forvet olacak.