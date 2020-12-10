Muğla'da 45 dakika süren ikna çabası! Kazaya karışan alkollü kadın zor anlar yaşattı

MUĞLA'da şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kanaması olduğu halde otomobilden çıkmak istemeyen alkollü kadın 45 dakika sonra ikna edildi.

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Kaza Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi Karamersin mevkisinde dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Y. idaresindeki 34 PU 5317 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada, Mehmet Ali Y. ile yolcu olarak bulunan Ülkü T. yaralandı. Yaralılar cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mehmet Ali Y. ambulansa alındı. Yolcu olarak bulunan alkollü olduğu öğrenilen Ülkü T. ise sağlık ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık uğraşıyla ikna edilerek otomobilden çıkarıldı.

Ekiplerin yardımıyla dereden çıkarılan Ülkü T, güçlükle sakinleştirilirken sürücü Mehmet Ali Y. ile Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.