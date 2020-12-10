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İzmir'de eski koca dehşet saçtı! Sebebi ise bakın neymiş

İhlas Haber Ajansı

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde 35 yaşındaki Fulya Öztürk isimli bir kadın, eski eşi tarafından çalıştığı pastanede silahla vurularak öldürüldü.

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Olay, bugün 16.00 saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Fulya Öztürk (35), pastanede çalıştığı esnada eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) içeri girdi. İddialara göre, Fulya Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ozan Baştosun yanında getirdiği tabancasıyla Fulya Öztürk’e ateş ederek aracıyla kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan Fulya Öztürk’ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fulya Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Fulya Öztürk’ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Uyuşturucu ve kasten adam yaralamadan kaydı var
Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan cinayet zanlısı Hasan Ozan Baştosun, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet zanlısı eski koca Baştosun’un emniyetteki ilk ifadesinde yaklaşık 2 yıl önce boşanmış olduğu eski eşi Fulya Öztürk’ü kıskançlık yüzünden öldürdüğünü ifade ettiği öğrenilirken, Baştosun’un uyuşturucu ve kasten adam yaralamadan dolayı sabıka kayıtlarının da olduğu öğrenildi.

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