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Türkiye, Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek! Koronavirüs yardımı

TÜRKİYE, koronavirüs nedeniyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal destek verecek.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası antlaşmalar da yayınlandı. Türkiye, Covid-19 salgını sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal destek verecek.

Hibe nitelikli katkı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan milletlerarası andlaşmaya göre, 5 milyon doları aşmayacak şekildeki hibe nitelikli katkı tek dilim halinde ödenecek.

KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya...

Aynı gazetede, KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası antlaşmalar da yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı, kasım ayında da Afganistan’a 75 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurmuştu.

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