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Milyonları ilgilendiriyor! Gelir testini yaptıranın borcu siliniyor

Tam 4 milyon vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası’nda dev bir adım atılıyor. 31 Mart 2021’e kadar gelir testi yaptırıp geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek.

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Milyonları ilgilendiren GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtladı. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkânı bulunuyor.

Sabah'ın özel haberine göre bu tarihe kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi durumunda düzenlemede yer alan detaylara göre borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirleniyor.

Örneğin, 6 bin 374 lira anapara borcu 3 bin 344 lira gecikme cezası, gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısının bu tarihe kadar borcunu ödemesi durumunda 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı ödeyecek.

Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıran, bugüne kadar test yaptırmayanlar, borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testini yaptırır ve geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa GSS borçları silinecek, primleri devlet yatıracak.

GSS borçlularının borçlarını ödeyene kadar geçen sürede sağlığa erişim koşulları ise şöyle olacak; Ağustos 2000 ve öncesi prim borçlarına bakılmadan hastaneye gitmeleri durumunda geriye dönük 1 yıl içinde 30 gün prim ödenmiş olması koşuluyla sağlık hizmeti alabilecek.
Ağustos 2020 sonrasında 60 gün ve daha fazla prim borcu olmaması koşulu ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar özel hastaneler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlanılacak, eczanelerden ilaç temin edilebilecek.

Bağ-Kur, tarımda süreksiz çalışanlar, toplu taşıma araçlarında kısmi çalışanlar da borçlarını yapılandırarak, ilk taksit ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanacak.

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