DHKP-C üyesi Ünsal yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emniyet müdürlükleri ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla DHKP-C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal'ı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal’ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1’i Afgan uyruklu, 1’i PKK’dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı.

Ünsal’ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehrinden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.

Selim Kiraz'ın katilleriyle irtibatlı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C’nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Chp sahip çıkmıştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter'dan "21'inci yüzyılda ölüm oruçlarında sanatçılarını, avukatlarını kaybeden bir ülke olmanın utanç yaftası hepimizin boynunda asılı duruyor. Aytaç Ünsal'ı yaşatmalıyız" paylaşımında bulunmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da "Ebru, adalet diye diye gitti! Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ı yaşatmak için çağrılarımıza kör, sağır, dilsiz kalanlar sizlere yazıklar olsun! Vicdanınız da sizin peşinizi bırakmasın! Adaletiniz batsın!" demişti.