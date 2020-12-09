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EPDK'den elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin dönem net karı ve kurumlar vergisi hesaplamalarındaki mali mevzuata uygun olduğu belirtilerek "Bu giderler, sadece dağıtım şirketleri için değil; tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada; bazı basın-yayın organlarında yer alan elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerine ilişkin tebliğdeki temsil ve ağırlama giderlerine yönelik haberlerde 'yanıltıcı yorumlar' bulunduğu bildirildi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin dönem net karı ve kurumlar vergisi hesaplamalarındaki mali mevzuata göre uygulandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi.

"Bu giderler, sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenlemeyle bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Dolayısıyla mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir. Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır. İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır, reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir."

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