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Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a yeni sözleşme

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile yeni sözleşme imzalıyor. Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki sol bek ile 5 yıllık kontrat yapacak.

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Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki oyuncunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’a 5 yıllık yeni kontrat teklif etti.

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldı. 19 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet vereceği görüşünde olan Kocadağ, yurt dışından gelecek olası teklifler öncesi yeni sözleşmenin imzalanmasına önem veriyor.

Yapılacak anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın sözleşmesi 2025 yılında tamamlanacak. Siyah-beyazlılardan yıllık 150 bin TL alan 19 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidilecek.

Beşiktaş alt yapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’ın mevcut kontratı 2023’te sona eriyor. Son 3 sezondur Beşiktaş A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah-beyazlı formayı 13 kez giydi.

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