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Adıyaman'da otomobil ile ekip aracı çarpıştı! 2 polis yaralandı

ADIYAMAN'da, otomobil ile ekip aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru yaralandı.

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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda, Doğan Toplar yönetimindeki 02 BG 382 plakalı otomobil ile polis memuru Abdulrezzak T.'nin kullandığı 02 A 7311 plakalı polis aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan polis aracı, aydınlatma direğine çarparak, durdu.

Kazada ekip aracında bulunan polis memurları Abdulrezzak T. ile Aslıhan K., yaralandı. Yaralı polisler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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