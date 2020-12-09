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KYK bursları ne zaman yatar? Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklaması

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin gündeminde ödeme tarihi geldi. Peki, 2020-2021 KYK burs ücreti ne kadar ve KYK bursları ne zaman yatar? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler burs ödemelerini taahhütname işlemlerini tamamladıktan sonra alabilecekler. Peki, 2020-2021 KYK burs ücreti ne kadar ve KYK bursları ne zaman yatar? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

KYK burs ücreti için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık bünyesinde yapılan değerlendirme sonucunda 12 farklı kamu kurumundan alınan bilgiler ile değerlendirmeler tamamlandı. Buna göre KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından resmen açıklanmış oldu. Peki, KYK burs ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte, ilk KYK bursunun yatacağı tarih ve KYK burs ücreti hakkında bazı bilgiler

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar:  
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

KYK bursu ne zaman yatacak: 
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

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