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HABER /  POLİTİKA

Reuters duyurdu: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı

Reuters Haber Ajansı, AB liderlerinin Türkiye'nin doğal gaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını duyurdu.

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Avrupa Birliği'nin yarın başlayacak liderler zirvesi öncesinde, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlara ilişkin taslak metin Reuters'a sızdırıldı.

Ajansın haberine göre AB, 'Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan Türk şahıslara ve şirketlere' ek yaptırımlar getirmeyi planlıyor. Metinde, 'Türkiye ile ilişkilerde düzelme görülmezse, mart ayındaki zirvede yeni adımlar atılacağı' belirtiliyor.

'Hedefli ek yaptırımlar hazırlanması'nda uzlaştılar

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye olası yaptırımları da ele alacağı liderler zirvesi öncesinde, AB üyesi ülkelerin liderleri için hazırlanan taslak metin Reuters ajansına sızdırıldı. Reuters'ın aktardığına göre, taslak metinde 'AB üyesi ülkelerin liderlerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda hedefli ek yaptırımlar hazırlanması' konusunda uzlaştığı vurgusu belirtiliyor. 

Metinde, 'Türkiye ile ilişkilerde düzelme görülmezse, mart ayındaki zirvede yeni adımlar atılacağı' belirtiliyor.

"2019'da hazırlanan liste genişletilecek"

Buna göre, AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan Türk şahıslara ve şirketlere ek yaptırımlar getirmesi planlanıyor.  Taslak metinde, AB'nin 2019'dan beri bu alanda yürürlükte olan yaptırımlara 'ek listeler' hazırlayacağı, 'ihtiyaç duyulması halinde bu listenin kapsamının genişletileceği belirtiliyor.

"Yunanistan yeterli bulmadı"

Reuters'a konuşan AB diplomatları, bahsi geçen hedefli yaptırımların Yunanistan'ı memnun etmediğini, taslak metin üzerinde müzakerelerin sürdüğünü söyledi. 

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