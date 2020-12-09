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Rıdvan Dilmen: Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain maçında gördüğü kırmızı kart iptal edildi.

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Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması spor dünyasında tepkiyle karşılandı.

NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Webo'ya gösterilen kırmızı kartın iptal edildiğini söyledi. 

Webo, bugün 20.55'te kaldığı yerden devam edecek maçta kulübedeki yerini alabilecek.

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