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Sivas'ta kiralanan aracı takip sistemiyle buldu! Görünce şaşkına döndü

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta kiraladığı otomobille kaza yapan M.K., kiralama ücretini de ödemediği aracı sokağa bırakıp, uçakla yurt dışına gitti.

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Olay, Kadıburhanettin Mahallesi Lojmanlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hollanda'dan Sivas'a gelen M.K, bir araç kiralama şirketinden 14 gün önce 58 ACA 234 plakalı otomobili kiraladı. Kiralama süresi dolmasına rağmen aracın geri getirilmemesi üzerine firma yetkilisi İsmail Çırakbel, M.K.'yı aradı.

Telefonla müşterisine ulaşamayınca araç takip sistemini kullandı ve otomobili terk edilmiş halde buldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Çırakbel, kiralama ücretini ödemeden kayıplara karışan M.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaza yaptığı belirlenen araçta hasar oluştuğu görüldü. Yapılan araştırmada M.K.'nın sabah saatlerinde uçakla Hollanda'ya gittiği belirlendi. Kiralama firması yetkilisi İsmail Çırakbel, "Arkadaş benden aracı kiraladı ve parasını ödemeden gitti. Aracı burada takip sistemi ile buldum. Geldiğimde bırakıp kaçmıştı" dedi. 

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