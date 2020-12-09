İstanbul'da dehşete düşüren görüntü kent alarm veriyor! Facia yaşanabilir

“İstanbul’da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyen Suna, “Önümüzdeki bu köprü de zamanla hasarlar aldı. Hasarlardan sonra onarıma uğramış. Ama bu onarımlar da yeterli değil. Onarılan yerler de hasar almış. Bunlara daha köklü bir çözüm bulunması gerekiyor." diye konuştu.