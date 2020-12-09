İstanbul'da dehşete düşüren görüntü kent alarm veriyor! Facia yaşanabilir
İSTANBUL'un üstgeçitleri tehlike saçıyor. Üstünden onlarca araç ve yayanın geçtiği üst geçitler paslı demirleri, dökülen betonlarıyla tehlike yaratıyor.
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan alt ve üst geçitler paslı demirleri, çatlak betonları ve kırık dökük parçalarıyla üstünden altından geçenleri tedirgin ediyor. Unkapanı Köprüsü alt geçidi bunlardan en dikkat çekenlerden. Her yerinden paslı demirler çıkan geçidin duvarları da çatlaklar içinde, yapılan çelik güçlendirmelerin eğriliği ise korkutuyor.
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, Unkapanı Köprüsü alt geçidinde yapılan onarımların yeterli olmadığını söyledi.
“İstanbul’da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyen Suna, “Önümüzdeki bu köprü de zamanla hasarlar aldı. Hasarlardan sonra onarıma uğramış. Ama bu onarımlar da yeterli değil. Onarılan yerler de hasar almış. Bunlara daha köklü bir çözüm bulunması gerekiyor." diye konuştu.
Önlem alınması gerektiğini belirten Suna "Çözüm bulunasıya kadar emniyet açısından tekrar gözden geçirilerek onarılması gerekir. Tehlike arz eden yerleri var. Bunların önlenmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.