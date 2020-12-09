Konya'da 63 yaşındaki avukatın evinde cansız bedenine ulaşıldı

KONYA'da 63 yaşındaki avukat, komşuların ihbarı üzerine polis tarafından evinde ölü bulundu. Ölüm nedenini otopsi belirleyecek.Abone ol
Olay, Ereğli ilçesi Batı Elagözlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası avukat Baycan Şahin'den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin çilingir yardımıyla açtıkları evde avukatın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Şahsın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin sonrasında belirlenecek.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
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