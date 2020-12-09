BIST 1.354
DOLAR 7,80
EURO 9,44
ALTIN 464,97
HABER /  YEREL

Konya'da 63 yaşındaki avukatın evinde cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da 63 yaşındaki avukat, komşuların ihbarı üzerine polis tarafından evinde ölü bulundu. Ölüm nedenini otopsi belirleyecek.

Abone ol

Olay, Ereğli ilçesi Batı Elagözlü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası avukat Baycan Şahin'den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çilingir yardımıyla açtıkları evde avukatın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Şahsın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin sonrasında belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Soru sordu eczacıdan dayak yedi Kocaeli'de dedesi yaşında adamı kaldırıma fırlattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rumen medyası açıkladı! Irkçı hakemle ilgili şok gerçek
KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti kuruldu! İşte yeni kabinedeki isimler
Ticaret Bakanlığı yazı gönderdi: +18 ibaresiyle satışa sunulacak
Tarihçi İlber Ortaylı'dan futbolcuları kızdıracak sözler!
Mesrur Barzani'den 'PKK' açıklaması: Kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi
Temel Karamollaoğlu: Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar
ÖNCEKİ HABERLER
Haftasonu alkol yasağı 2020 hangi saatlerde satış yasak?
Adana'da Kovid-19 hastalarına özel taşıma hizmeti!
Mustafa Sarıgül partinin kuruluş tarihini açıkladı
Ankara'daki yangın kahretti: 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti
Ankara'dan acı haber! Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
Ziya Selçuk okul açıklaması sevindirdi yüz yüze eğitim ne zaman?
Yorumlar