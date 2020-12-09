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Kocaeli'de 'sahte plaka' operasyonu! 2 kişi yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte araç plakası bastığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kocaeli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Denizli Mahallesi'ndeki bir konteynerde soğuk damga mühürlü sahte araç plakası basılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonda S.K. ve C.Ç. gözaltına alındı.

Konteynerde yapılan aramada 1 plaka basma makinesi, 1 soğuk damga makinesi, 1 plaka boyama makinesi, 2 plaka kalıbı, plaka basımında kullanılan 528 harf ve rakam kalıbı, basılmış 24 plaka, çok sayıda piyasaya sürülmek üzere basılacak plaka ile 108 karton ve 23 litre boya ele geçirildi.

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