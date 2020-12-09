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Ahmet Nur Çebi: Neler yapabileceğimizi gösterdik

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yolundaki iki rakiplerini yenerek neler yapabileceklerini gösterdiklerini ve sıranın istikrar yakalamakta olduğunu söyledi. Kulüp dergisinin Aralık sayısında siyah beyazlı taraftarlara seslenen Ahmet Nur Çebi, "Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür, algısını yıkacak bir kadromuz var" dedi.

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Doğru planlama ve stratejilerle takımı hak ettiği yerlere çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Çebi'nin yaptığı konuşma şu şekilde:

''Değerli Beşiktaşlılar

Göreve geldiğimiz günden bu yana bir yıl geride kaldı. Ne yazık ki bu bir yılın çoğunu pandemi etkisi altında geçirdik. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi biz de kulüp olarak bu durumdan oldukça etkilendik ve gelirlerimizin büyük bir bölümünden mahrum kaldık. Takımlarımızda da birçok sporcumuz maalesef bu virüse yakalandı ve kadrolarından uzak kaldı. Özellikle futbol takımımızda son zamanlarda bu sayı bir hayli arttı. Bu süreci en az zararla atlatmak için her birimizin kendisine ve çevresine karşı duyarlı olması gerekiyor.

Göreve geldiğimizde önümüzde pozitif bir tablo yoktu. Ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hayat gibi, inişleri de çıkışları da yaşayacağız. Tabii ki sıkıntılar olacak ama günün sonunda bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz.

Sadece kulübümüz değil rekabet ettiğimiz güzide kulüplerimiz de son 20 yıldaki müsrif tutumlarını sonlandırmadıkları takdirde yok olma tehlikesini atlatamayacaklar. Biz Beşiktaş'ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Birçok kişinin zihnine yerleşen "Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür" algısını yıkacak bir kadromuz var. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda.

Camiamızda önemli beklentilerden birinin Kulübümüzün 2009-2019 yılları arasındaki faaliyetleri ile ilgili özel inceleme sonuçları olduğunu biliyorum. İlgili firma incelemeyi tamamlamak için var gücüyle çaba harcıyor. Ancak gerek işin büyüklüğü ve ağırlığı gerekse pandemi nedeniyle raporu henüz tarafımıza teslim edemediler. Raporu teslim alır almaz Denetim Kurulumuz ve hukukçularımız ile gerekli müzakereleri yapıp inceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada amaç kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak değil gerçeği ortaya çıkartmaktır.

Bırakmam Seni kampanyamız kapsamında düzenlediğimiz "Ödül Gecesi" programının talihlilerini ödülleriyle buluşturduk. Hem kulübümüzün hem de taraftarlarımızın kazandığı faydalı bir kampanya olduğuna inanıyorum. Ama "Bırakmam Seni" kampanyasının halen devam ettiğini unutmamak lazım. Kulübümüzün, SMS'lerinize, özel gün sertifikalarına ve bağışlarınıza açık olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bir yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha fazlası lazım. Tüzüğün bize tanıdığı görev süresi boyunca, Allah da ömür verirse görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarına karşı tutmamız gereken bir sözümüz var. Ancak zorluklara göğüs gerebilmek için de desteğinize ihtiyacımız var.

Bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Taraftarlarımız müsterih olsun, Beşiktaş'ı güzel günler bekliyor.''

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