Tacizle suçlanan ünlü yazar Hasan Ali Toptaş kadınlardan özür diledi

Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ı sosyal medyada yirmiden fazla kadın tacizle suçlamıştı. Toptaş, "Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” sözleriyle özür diledi.

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Aralarında yazarların da bulunduğu çok sayıda kadın, sosyal medya hesaplarından yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradıklarını anlattı.

"Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz?"

Dünyaca ünlü 'Me too' hareketine benzer bir hareketi başlatan, Leyla isimli bir hesabın Toptaş'ı kastederek, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü cis erkek edebiyatçı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" ifadelerini kullanmasıyla başladı.

Özür açıklaması

Yazar Hasan Ali Toptaş, sosyal medyada kadın kullanıcıların kendisinin tacizine uğradıklarını iddia etmelerinin ardından özür açıklaması yayımladı:

İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullanarak özür diledi.