BioNTech Pfizer aşısı hakkında açıklama: Tek doz aşılama büyük bir hata olur

BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında 'doz' açıklaması geldi. Pfizer CEO’su Albert Bourla, aşıyı yalnızca bir doz olmanın ‘çok büyük bir hata’ olacağını söyledi.

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Geçtiğimiz gün Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer-Biontech’in koronavirüs aşısının verilerinin acil kullanım yetkisi için 'öngörülen başarı kriterlerini karşıladığını' ve aşının acil kullanım izni verilmesini engelleyecek herhangi bir güvenlik endişesi uyandırmadığını söylemesi üzerine Pfizer CEO’su Albert Bourla açıklama yaptı.

Tek doz yapıldığında yaklaşık yüzde 52, iki doz yapıldığında ise yüzde 95’e kadar etkili olduğu açıklanan aşı ile ilgili Bourla, aşıyı yalnızca bir doz olmanın ‘çok büyük bir hata’ olacağını söyledi.

Tek doz 10 gün sonra bir miktar koruyor

FDA’nın Pfizer-Biontech aşısıyla ilgili yayınladığı belgelerde, aşının tek doz alınmasından on gün sonra bir miktar koruma sağladığı, ancak yirmi bir gün sonra olunacak ikinci dozdan sonra çok etkili olduğunun altı çizildi.

Bourla, bir doz aşının sağladığı kısmi korumanın "epidemiyoloji açısından" koronavirüs hastalarına yardımcı olabileceğini söylerken "Biri bunu yalnızca bir dozla yapmaya çalışırsa çok büyük bir hata olduğunu söylüyorum, iki dozla korumayı neredeyse ikiye katlarsınız" ifadelerini kullandı.

Kurallara uygun

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, Pfizer-Biontech koronavirüs aşısına ilişkin verilerin, acil kullanım yetkilendirmesine ilişkin kurallarla uyumlu olduğunu ve aşının 16 yaş ve üzeri kişiler için umutları arttırdığını açıklamıştı.

FDA: Virüsü önleme noktasında oldukça etkili

FDA yayınladığı raporda, Alman Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19'u önleme noktasında oldukça etkili olduğunu belirterek aşının acil kullanım izni verilmesini engelleyecek hiçbir güvenlik endişesi barındırmadığının altını çizmişti.

FDA, daha önce koronavirüs geçirmiş kişilerin aşı olabileceğini belirtirken Pfizer-Biontech aşısının 16 yaşından küçük bireylerde, hamilelerde ve bağışıklığı zayıflamış bireylerde kullanılıp kullanılamayacağına dair ellerinde yeterli veri bulunmadığını belirtmişti.