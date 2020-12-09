Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu aday olacaksa partisi için isabetli olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağına ilişkin ''Kılıçdaroğlu aday olacaksa partisi için isabetli olur.'' dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Azerbaycan yolcuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

- Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzerine birazdan Bakü'ya hareket edeceğiz. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başarılı bir hareket düzenledi. Azerbaycan ordusunun gösterdiği kahramanlık bu zaferin kazanılmasındaki başlıca etkendir. Azerbaycan halkı da hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.

- 44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde Azerbaycan'ın, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda, yanında olacağız.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı

- Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Kendi derdidir. Yaptığı açıklama da çok sulandırılmış bir cevaptır. aday olacaksa, bunu düşünüyorsa partisi ve ülkemiz için isabetli olur.

AB Liderler Zirvesi

- Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. (Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları) Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz.

Selahattin Demirtaş serbest kalacak mı?

- Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz. (Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası) İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur. (FETÖ'yle mücadele) Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz

- Zaten masadan kaçanlar hep onlar. Masadan kaçma ve yalan üzerine siyaset böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan böyle de yolumuza devam edeceğiz. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın haklarını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Taviz vermemiz mümkün değildir. Yunanistan dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam edebiliriz.

''Biden, evime kadar gelmiş olan birisidir''

- Ben Biden ile yabancı değilim. Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. (Türkiye-ABD ilişkileri) Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız. Bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Aklına bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye-ABD arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? Bunu kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda maalesef silah alımlarıyla ilgili konularda attıkları adımları ifadeleri şık bulmuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki hareketleri doğru bulmuyoruz. Biden görevi üstlensin oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte oturup konuştuğumız gibi yine bunları konuşacağız. Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşerek anlaşarak bir yol bulunur. ABD ile bu süreci çok daha farklı şekilde işleteceğimize inanıyorum.

Başakşehir maçındaki ırkçı söylem

- Meydana gelen bu hadise Fransa'nın son dönemlerdeki ırkçı yaklaşımlarının söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Buradaki yaklaşım asla affedilemez. Ben de dün akşam bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım. Gerek parti sözcümüz gerek Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz açıklamalarımızı yaptık. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Başakşehir çok kararlı bir duruş sergiledi. Sahadan çekilmeleri... Roman hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndi. Fransa maalesef ırkçı söylemlerin yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki bu maç suhuletle biter.

Asgari ücret konusu

- Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Bakanlığımız bu görüşmeleri yürütüyor. Görüşmelerden sonra durum bizim de önümüze gelecek. Adımları birlikte atacağız. Umarım hayırlı ve isabetli bir karar çıkar yola devam ederiz.