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Süper Lig'de dikkat çeken hakem ataması

Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar, bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi.

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 Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Geçen hafta Galatasaray - Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar, bu hafta Fenerbahçe - Malatyaspor maçına verildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Hatayspor - Karagümrük maçına; VAR hakemi Abdulkadir Bitigen ise Başakşehir - Gaziantep maçına atandı.

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 12. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Aralık Cuma
19.00 Kasımpaşa - Y.Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 A.Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi
19.00 Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya

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