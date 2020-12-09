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CHP'li Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu'nun konuşması duvara asılacak bir manifestodur

Meclis'te bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde kürsüye çıkan CHP Milletvekili Tuncay Özkan, ilk gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın duvara asılacak bir manifesto olduğunu söyledi.

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2021 yılı bütçe görüşmeleri, parti temsilcilerini kürsüdeki konuşmalarıyla devam ediyor.

Dün, bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde CHP Grubu adına söz alan Milletvekili Tuncay Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine yönelik fikir belirtmek üzere partisi adına kürsüye çıktı.

"Çerçeveletilip, duvara asılmalı'' 

Görüşmelerin 1'inci gününde kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunan Özkan, "Dün Sayın Genel Başkanımız burada tarihi bir konuşma yaptı. O konuşma çerçeveletilip duvarlara asılacak bir manifestodur aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

"Allah'ın izniyle iktidar olacağız''

Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu’nun ilk gün ki konuşmasında yer alan şu sözleri kürsüde tekrar etti:

“Allah’ın izniyle iktidar olacağız, Allah’ın izniyle bu soygun düzenine son vereceğiz. 5’li çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız. Söz veriyoruz yapacağız.”

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