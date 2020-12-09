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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Zamanı gelince konuşuruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘cumhurbaşkanlığına adaylık’ ile ilgili yaptığı açıklamada "Zamanı gelince konuşuruz. Tek başıma karar vereceğim konu değil, bir Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz." düşüncesini dile getirdi.

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Kılıçdaroğlu’nun TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken, AK Parti sıralarından “Cumhurbaşkanı adayı ol” sözlerine “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi” diyerek karşılık vermesi kulisleri hareketlendirdi.

Siyaset dünyası Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağını tartışmaya başladı. Tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Aday olup olmamaya birlikte karar veririz"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil, bir Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. İttifak ortaklarıyla konuşmadan adaylığımı açıklamam diğer partilere saygısızlık olur. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil. AK Parti sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve Millet İttifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz.

"AK Parti'li vekillerin anlamadığı bu"

Cumhurbaşkanlığı için bir aday mı çıkacak, yoksa partiler ayrı ayrı mı aday çıkaracak bunları zamanı gelince konuşuruz. Üzerinde durulması gereken nokta geliştirilmiş parlamenter sisteme geçecek miyiz? Tüm arayışımız onun üzerine. Biz kişilerin ikbalini değil, ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. AK Parti'li vekillerin anlamadığı bu. Onlar kişilerin ikbali için siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın Ali ya da Veli olması çok önemli değil. Önemli olan parlamenter sisteme geçişteki ortak iradedir.

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