Meteoroloji bölge gölge uyardı! Beklenen kar yağışı başlıyor
Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise kar yağışlı olacağını duyurdu. Ege ve Marmara kıyılarında ise akşam saatlerinde yağışlı hava etkili olacak.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Karla karışık yağmur ve kar
Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji bilgilendirme haritasında Kars, Iğdır ve Van'da kar yağışı için gün boyu uyarı verildi.
Buzlanma ve don olay
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı ve Rüzgar
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.