Meteoroloji bölge gölge uyardı! Beklenen kar yağışı başlıyor

Karla karışık yağmur ve kar

Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji bilgilendirme haritasında Kars, Iğdır ve Van'da kar yağışı için gün boyu uyarı verildi.