Juventus, Barcelona'yı paramparça etti

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son maçında Barcelona deplasmanına çıkan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Barcelona ile Juventus arasındaki maç, yıldız oyuncular Messi ile Ronaldo'yu da karşı karşıya getirdi.

Misafir takım Juventus, Ronaldo'nun 13 ve 52. dakikada penaltıdan, McKennie'den 20. dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Juventus böylece ikili averajla grubu lider bitirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu unvanının sahibi Juventuslu Cristiano Ronaldo, gol sayısını 134'e çıkardı.

Böylece E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla'dan, G Grubu'nda Juventus ve Barcelona'dan sonra H Grubu'nda da Leipzig ve PSG adını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Krasnodar, Dinamo Kiev ve Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yükseldi.

E, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya): 1-3

Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya): 1-1

G Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan): 1-0

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 0-3

H Grubu:

Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere): 3-2