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Ankara'da korkunç olay! Kafasına taşla vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir şahıs, metruk binada kavga ettiği kişiyi kafasına taşla vurarak öldürdü.

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Olay, saat 18.30’da Ankara’nın Çankaya ilçesi Marmara sokakta metruk bir binada meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Batuhan Y. (20) ile Ali Rıza Koçak (60) sokakta karşılaştı. İkili arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokaktaki terk edilmiş binaya geçen Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak kavgayı burada da sürdürdü. Kavganın sonunda Batuhan Y. yerde bulduğu taşı Koçak'ın başına vurmaya başladı. Koçak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y., Koçak’a vurmaya devam etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Rıza Koçak’ın yaşamını yitirdiğini belirlenirken, zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekipleri, kavganın başladığı sokağı emniyet şeridi ile koruma altına alarak, olay yerinde incelemede bulundu. Koçak'ın cansız bedeni daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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