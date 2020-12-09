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Evde bakım parası ne zaman yatar aralık ayı ödeme günleri

Aralık ayının başlaması ile birlikte evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşları ne zaman yatar araştırması da başladı. Evde bakım maaşlarının bu ayın 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor.

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Aralık ayı evde bakım maaşları ne zaman yatar  sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. 

Aralık ayı evde bakım maaşlarının ayın 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor.  

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı ne kadar: Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

Engelli aylığı

%40-69

Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854.                                                                                                                                                                                                                     

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