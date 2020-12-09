BIST 1.348
DOLAR 7,82
EURO 9,50
ALTIN 467,78
HABER /  DÜNYA

UNICEF'ten okulların kapatılmasına eleştiri: İlk değil son çare olmalı

Corona virüs nedeniyle dünya çapında okul çağındaki 320 milyon çocuk ve gencin eve kapanmak zorunda kaldığına dikkat çeken UNICEF, Covid-19'un okullarda daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Abone ol

BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), corona virüsle mücadele kapsamında okulların kapatılması nedeniyle 1 Aralık itibarıyla 320 milyon çocuğun eve kapandığını bildirdi. Bu sayının dünya çapında okul çağındaki beş çocuktan biri anlamına geldiği kaydedildi.

Okula gidemeyen çocuk ve genç sayısının 1 Kasım'a göre 90 milyon kişi arttığına işaret eden UNICEF, okulların kapatılmasının öğrenmeye çok olumsuz etkileri bulunduğunu, ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel durumlarının da olumsuz etkilendiğini vurguladı.

"İlk değil son çare olmalı"
UNICEF'in eğitimden sorumlu direktörü Robert Jenkins, okulların pandeminin ana nedeni olmadığının kanıtlandığına dikkat çekerek "Buna rağmen hükümetlerin okulların kapatılması önlemine son değil, ilk çare olarak başvurduklarını görüyoruz. Bu, alarm verici bir eğilim" diye konuştu.

"Okulların ülke çapında kapatılmasından ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı''
Okul kapatma önlemlerinin bölge bölge değil, ülke çapında yürürlüğe sokulmasını eleştiren Jenkins, okulların açık tutulmasının avantajlarının, kapatılmasına göre çok daha ağır bastığına işaret ederek "Okulların ülke çapında kapatılmasından ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı. Okulları corona virüs hastalığına karşı korumak için önlemler alınmalı" dedi.

''Öncelik verilmeli''
Okulların corona virüs yayılma hızını artırdığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurgulayan Jenkins, hükümetlerden okulların yeniden açılmasına öncelik vermelerini ve bunun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için mümkün olan her tür önlemin alınmasını istedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan kısıtlamalar ve aşıyla ile ilgili önemli açıklamalar
Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizleri ifşa oldu! 20 kadın konuştu Toptaş özür diledi
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen koronavirüse mi yakalandı? Yer değiştirdi iddiası
Durum vahim! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir, Adana, Mersin ve Hatay'a dikkat çekti!
Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Çin aşısı güvenli mi? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü cevaplıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ne dedi? 'Geç de olsa...'
Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala sokağa çıkıp ceza yediler
İstanbul Esenyurt’ta günübirlik evde dehşet! Ağabeyini ağzından vurdu
23 yaşında 47 suçtan aranıyordu Ankara'da yakalandı
Ankara'da sağlıkçılara çirkin saldırı! Ambulansa alınmayan hasta yakınları darp etti
Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama kitabın adı nedir?
Yorumlar 2 yorum