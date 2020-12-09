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23 yaşında 47 suçtan aranıyordu Ankara'da yakalandı

ANKARA'da 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan Hakan Barut (23), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimler sırasında yakalandı.

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Mamak ilçesi Çarşıiçi Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, durdurdukları kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Kontrollerde bu kişinin 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan Hakan Barut olduğu belirlendi. Hakkında ayrıca 6 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin 660 TL adli para cezası bulunan Barut, polis merkezine götürüldü. 

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