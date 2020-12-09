Durum vahim! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir, Adana, Mersin ve Hatay'a dikkat çekti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay'da koronavirüs salgınının tehlikeli bir boyuta geldiğini belirtip uyardı. Bu dört ilde yatak douluk oranları da yoğun bakım doluluk oranları da korkuttu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla çevrimiçi toplantı düzenlediğini belirterek bu illere ilişkin yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı. Paylaşımında İzmir, Adana, Mersin ve Hatay'daki koronavirüs durumunu gözden geçirdiklerini ifade eden Koca, "Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor. Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor." dedi.

İZMİR, ADANA, MERSİN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durumu tekrar gözden geçirdik. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor. Sırasıyla HATAY, MERSİN, ADANA ve İZMİR’DE risk devam ediyor. pic.twitter.com/AHKB4xJE5u — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 8, 2020

Yoğun bakımlar dolmak üzere...

Koca'nın paylaşımının devamında paylaştığı verilere göre bu illerdeki yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranları şu şekilde:

İzmir'de yatak doluluk oranı %59, yoğun bakım doluluk oranı %83

Adana'da yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %81

Mersin’de yatak doluluk oranı %58, yoğun bakım doluluk oranı %84

Hatay'da yatak doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %89

Yerel ilave ve tedbirlerin zamanında ve hızlı şekilde devreye girmesinin sonuç almadaki önemini vurgulayan Koca "Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.