Rusya'dan Türkiye'ye S-400 ve S-500 mesajı

Rus Devlet Savunma Sanayii Şirketi (ROSTEC) Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla yerine getirdiğini, ikinci anlaşmanın Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu ifade etti. Çemezov ayrıca ellerinde S-400 füze savunma sistemlerinin yer aldığı ülkeler de dahil olmak üzere bir dizi ülkenin yeni S-500 sistemlerini satın almakla ilgilendiğini söyledi.

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Rus Devlet Savunma Sanayii Şirketi (ROSTEC) Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmanın tamamen kapandığını söyledi.

"Sistemin tüm unsurları Türkiye'ye gönderildi, Rusya da kendi adına tüm ödemeyi aldı. İkinci anlaşmanın yerine getirilmesi Türkiye'nin kararına bağlı" ifadelerini kullanan Sergey Çemezov, "Türkiye'nin kararlarını bekliyoruz. Rosoboroneksport, Türk tarafıyla sürekli temas halinde ve daha fazla işbirliği gerçekleştirilmesi konusunu görüşüyor. Aynı zamanda unsurların üretim olasılığını, orada neler üretilebileceğini görüşüyoruz" dedi.

S-400'ün çok karmaşık bir teçhizat olduğunu, üretimine sıfırdan başlanmasının gerçekçi olmadığını belirten Çemezov, Rusya ile Türkiye arasında askeri-teknik ve diğer alanlarda işbirliği olasılıklarının bulunduğunu kaydetti.

S-400 anlaşmasının bir NATO ülkesinde gerçekleştirilmesi bakımından eşsiz bir anlaşma olduğunu da ekleyen Sergey Çemezov, "Türk partnerlerimizle başka teçhizatlar üzerine de konuşuyoruz, olasılıklar mevcut" şeklinde konuştu.