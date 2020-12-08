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Fransa'da Ankara tavşanları için eylem düzenlendi

Fransa'nın Strasbourg kentinde Ankara tavşanları için eylem düzenlendi. Eylemde aktivistler, kürkü için yolunan Ankara tavşanlarının çığlıklarının olduğu ses kaydını dinleterek Ankara tavşanlarına uygulanan bu durumun sona erdirilmesini istedi.

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Fransa’nın Strazburg kentinde One Voice (Tek Ses) Derneğinden hayvan aktivistleri, Ankara tavşanları için gösteri düzenledi.

Ouest France’ın haberine göre; yapılan eylemin 'işkence' olarak gördükleri Ankara tavşanlarının tüylerinin yolunması hakkında halkın bilinçlenmesi ve bu 'işkencenin durdurulması' için düzenlendiği belirtildi.

İmza toplandı

Aktivistler tarafından Strasborug meydanında yapılan eylemde bu durumun sona ermesi için imza toplanırken; aktivistler, meydana yerleştirdikleri hoparlörlerle Ankara tavşanlarının çığlıklarını yayınladı.

Nantes şehrindeki La Chevrolière üretim çiftliğinde kaydedildiği belirtilen ses kaydında Ankara tavşanlarının tüylerinin yolunduğu sıralarda attıkları çığlıklar duyulduğu belirtildi.

"Eylemden sonra aşağılandık"

One Voice aktivistlerinin eyleminden sonra konuşan La Chevrolière yetkilisi, "Eylemden sonra şaşkına döndük. Halk tarafından aşağılandık ve çaresiz kaldık" ifadelerini kullandı.

Aktivistler, okudukları metinde, moda endüstrisinin bu 'işkence' tekniğini neden kullandıklarını anlamadıklarını belirtirken; Strasbourg ile birlikte diğer şehirlerde de eylemler düzenlendiği belirtildi.

One Voice Derneği, yaklaşık dört yıldır Ankara tavşanları için gösteriler düzenliyor.

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