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Okan Buruk'tan 4. hakeme sert tepki

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ırkçı söylemleri nedeniyle dördüncü hakeme tepki gösterdi. Buruk'un "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu.

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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Okan Buruk'un 4. hakeme "Seni istemiyoruz, buradan git. Sen bir ırkçısın." dediği duyuldu. Mehmet Topal'ın ise; "Bu futbol değil, böyle futbol olmaz" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

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