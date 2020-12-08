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Dünya Sağlık Örgütü: Aşılar Kovid-19'a karşı "bağışıklık duvarı" oluşturmaktan çok uzakta

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşıları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüse  karşı aşıların, salgınla savaşmak için müthiş bir araç olduğunu, bununla beraber toplumda 'bağışıklık duvarı' oluşturabilme kabiliyetinden çok uzakta olduklarını belirtti.

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Sözcü Harris,  Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanmasının, bu ülkede ve Avrupa'da "üçüncü bir dalgayı" engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

Salgında "birinci, ikinci dalga" gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında Kovid-19 salgınında virüsün geniş çapta yayılmasının​​​​​​​ sürekli bir durum arz ettiğini vurguladı.

"Aşılar salgında çok yardımcı olacaklar ancak..."

Harris, "Aşılar harika araçlar ve (salgında) çok yardımcı olacaklar. Ancak artan risk durumunda ve bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmasındaki etkisi hala çok uzakta." dedi.

"Yoğun bulaşıyı durdurmak için..."

Vaka sayılarındaki artışı ve salgındaki dalgalanmaları engelleyebilmek için yapılması gerekenin, halk sağlığı önlemlerine uyulması olduğunu vurgulayan Harris, sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulması çağrısında bulundu.

Harris, "Bu yoğun bulaşıyı durdurmak için bu saydığım şeyler, her zamankinden daha büyük bir titizlikle yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son günlerde Cenevre'de düzenlediği basın toplantılarında, aşıların Kovid-19 salgınını sona erdirmek için tek başına yeterli olamayacağı, diğer halk sağlığı önlemleriyle birlikte etkili olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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