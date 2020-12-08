THY’den Fatmanur Altun açıklaması: Şirketimizden herhangi bir maaş almamaktadır

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un Türk Hava Yolları’ndaki görevinden dolayı kendi talebi doğrultusunda herhangi bir ücret almadığı açıklandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Dr. Fatmanur Altun'un Türk Hava Yolları'ndan(THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili olarak havayolu şirketinden bir açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O.'ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan Sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.