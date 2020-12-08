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Erdoğan'dan yeni atamalar! Washington Büyükelçisi değiştirildi AFAD Başkanı'na yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile yeni atamalar gerçekleşti. Bu kapsamda Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği'ne atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atama ve görevden alma kararlarına imza attı.

ABD Büyükelçisi değişti

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

AFAD Başkanı'na yeni görev

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.

Almanya, Afganistan ve Azerbaycan'a yeni atama

Berlin Büyükelçiliği'ne Ahmet Başar Şen, Kabil Büyükelçiliği'ne de Cihad Erginay atandı.

Hatun Demirer AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği'ne, Ahmet Demirok da Bakü Büyükelçiliği'ne getirildi.

Hasan Murat Mercan kimdir?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı.

Cleveland State Üniversitesi'nde doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği'nde bulundu.

Mehmet Güllüoğlu kimdir?

1982 yılı Konya doğumlu olan Mehmet Güllüoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı.

Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu.

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