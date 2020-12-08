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Samsun'da köprü üzerinden suya atladı! 48 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da otomobili köprü üzerine park ettikten sonra kendisini metrelerce yüksekten suya bırakan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

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Altınkaya Baraj Gölü kenarında 2 Aralık'ta akşam saatlerinde terk edilmiş otomobili fark edenler, sahibine ulaşmaya çalıştı. Barajdaki görevlilerinin de yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Ayşegül K. olduğu saptanan kişinin, aracından inip, bir süre sonra baraj gölüne atladığını belirledi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Jandarma Komutanlığı'nca baraj gölünde arama çalışmaları yapıldı. Aramaların 7’nci gününde bugün öğle saatlerinde kıyıya vurmuş ceset gören vatandaşlar, hemen ekiplere haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, cesedin Ayşegül K.’ya ait olduğunu tespit etti. Atladığı köprüden yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan kadının cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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