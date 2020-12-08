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Rize'de maske ve mesafe kurallarına uymayan polislere ceza! Vali Kemal Çeber ödedi

RİZE'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 polis memuruna para cezası verilmesini isteyen Vali Kemal Çeber, cezayı kendisi ödeyerek herkesi kurallara uymaya çağırdı.

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Kovid-19 ile mücadele kapsamında yetkililerce denetimlerin yürütüldüğü Rize'de, içeriye müşteri almaması gereken bir kafeteryada sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 3 polis memurunun oturduğu tespit edildi. 

Yapılan çalışma neticesinde Vali Kemal Çeber’in talimatıyla polis memurlarına, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emre aykırı davranış" başlıklı 32'nci maddesinde yer alan "Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket" nedeniyle kişi başı 392'şer lira olmak üzere toplam 1176 lira ceza kesildi.

Polis memurlarının cezasını ödeyen Vali Çeber, AA muhabirine, bundan sonra da aynı denetim hassasiyetinin gösterileceğini, cezaların yazıldığı kamu görevlileri tarafından ödeneceğini belirterek, kararın başta kolluk teşkilatları olmak üzere topluma örnek davranışlar sergilemek durumunda olan tüm kamu personeline örnek olması gerektiğini söyledi.

Çeber, sağlık personeli başta olmak üzere güvenlik güçlerinin ve salgınla mücadele eden tüm kamu görevlilerinin yorucu bir dönem geçirdiğini söyledi.

Salgın ile mücadelede en önde olan sağlık ve güvenlik ekiplerine teşekkür eden Çeber, "Mücadelemizde ön safta hep onlar var. Sağlıkçılarımızın ve güvenlik görevlilerimizin moralini yüksek tutmak görevimiz ama vatandaşa örnek olması gereken kişiler dikkatli olmalı. Böyle hataları bir şekilde hatırlatmak lazım. İlk olması nedeniyle önemli bir örnek ve bir daha olmaması için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum." dedi.

Rize'deki Kovid-19 denetimleri 

Rize'de Kovid-19 ile mücadeleye başlandığı dönemden itibaren 373 kişi izolasyon kurallarını ihlal etti. Bunlardan büyük çoğunluğu yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutulurken bu kişiler hakkında idari işlem başlatıldı. Bu kişilerden 32'sinin yurtlardaki izolasyon süreci devam ediyor.

Kentte 23 bin 662 iş yeri denetlenirken, 77 iş yerine idari para cezası uygulandı. Salgın döneminde emniyet bölgesinde 33 bin 50 kişi uyarılırken, 20 yaş altı 173, 65 yaş üstü 179 kişiye işlem yapıldı. Jandarma bölgesinde ise 637 kişiye işlem yapıldı.

Kentte 977 engelli ve yaşlı kişinin talebi karşılandı, 2 bin 876 kişiye yardım paketi ulaştırıldı.

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