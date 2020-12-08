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Şanlıurfa'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti 1 kişi öldü

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, hastanede hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Özgören Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Doğan ailesinin fertleri arasında kavga çıktı.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, Fevzi, İbrahim, Mahmut, Halil ve İsmail Doğan yaralandı.

6 kişi yaralandı

Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

1 kişi hastanede hayatını kaybetti

Bozova Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Doğan’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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