Şanlıurfa'da akrabaların arazi kavgası kanlı bitti 1 kişi öldü
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Özgören Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Doğan ailesinin fertleri arasında kavga çıktı.
Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, Fevzi, İbrahim, Mahmut, Halil ve İsmail Doğan yaralandı.
6 kişi yaralandı
Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
1 kişi hastanede hayatını kaybetti
Bozova Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Doğan’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.