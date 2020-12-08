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Muharrem İnce kararını verdi! 'Parti kuracağım' diyen İnce cumhurbaşkanı adayı mı

Muharrem İnce önce "parti kuracağım" dedi. Sonra bu sözlerini yalanlayıp "Memleket Hareketi"ni başlatıyorum dedi. Şimdi de ilk söylediğine geri dönüp parti kuracağını açıkladı. İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum" dedi.

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Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan Muharrem İnce, Youtube'da gazeteci Fatih Portakal'ın kanalına konuk oldu. Yeni parti kuracaklarını açıklayan İnce, cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmak istediğini de söyledi. Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

'Yeni parti kuracağız'

Parti kuracağız. CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım.

'Memleket Hareketine yakışır bir isim olacak'

Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum.

'CHP ile neden ittifak yapmayalım'

Cumhur İttifakı'nda olmayacağım kesin. Biz yola çıkarken 50+1'i alacağız diye çıkıyoruz, ittifakla yola çıkılmaz. Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız ama asla Cumhur İttifakı'nda olmayacağız. CHP ile neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için ne dedi?

- Sayın İmamoğlu başarılı bir belediye başkanı olursa önü açık. İktidar engellemeye çalışacak. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar İstanbul'un kaynakları yeterlidir diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlerde olacaktır diye hissediyorum. Ekrem Bey arkadaşım, başarılı buluyorum.

- Mansur Bey de işini yapıyor, gayet başarılı. Belediye başkanları iktidarın tüm zorlamalarına rağmen iyi işler yapıyorlar.

Erken seçim olacak iddiası

2023'e kalmayacağını kesin görüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum. Daha erken olacak.

'Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum'

"Bu böyle yarım kalmayacak" demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki.

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