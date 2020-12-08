BIST 1.339
DOLAR 7,83
EURO 9,49
ALTIN 468,70
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Ankara'dan mide bulandıran haber! Kick-boks antrenörü 4 kız sporcuya cinsel istismarda bulundu

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da, spor salonunda  3'ü 18 yaşından küçük 4 kız sporcuya cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklu yargılanan kick-boks antrenörü Yavuz Özdemir 71 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Özdemir, "Bu bana kurulan büyük bir komplodur." dedi.

Abone ol

Ankara'da sahibi olduğu spor salonunda kız sporculara cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile yargılanan Kick-boks antrenörüne rekor ceza verildi.

Olay, geçen yıl Nisan ayında Yavuz Özdemir’in sahibi olduğu spor salonuna giden sporcu kızlardan birinin, yaşadığı cinsel istismar olayını arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıktı. Benzer durumun kendi başına da geldiğini söyleyen diğer kız ve arkadaşı, olayı ailelerine anlattı. Aileler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yavuz Ö.'nün gözaltına alınması ve olayın duyulması üzerine iki kız sporcu da çocukken Yavuz Özdemir'in cinsel istismarına uğradıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu. 3'ü 18 yaşından küçük 4 kızın şikayeti üzerine tutuklanan Yavuz Özdemir hakkında birden fazla mağdura yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 101 yıldan 239 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Yavuz Özdemir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, mağdur ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan Özdemir, kimseye cinsel istismarda bulunmadığını, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Özdemir, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle iddia olunan suçları işlemesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu bana kurulan büyük bir komplodur. Berat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı da, şikayetçilerin, başka erkeklerle olan çarpık ilişkilerine müdahale ettiği için müvekkili hakkında iftira attıklarını ileri sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mağdurlar vekilleri avukatlar Gizem Özdem, Kübra Ekmen ve Evin Konuk da sanığın eylemlerinin sabit olduğunu belirterek, indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiler.

71 yıl 18 ay hapis

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yavuz Özdemir’i, mağdurlara yönelik, 'nitelikli cinsel istismar', 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 71 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gelecek Partisi'nden esnaf için hükümete 8 maddelik öneri
Ali Koç'tan Mesut Özil iddiasına yanıt! Hakem atamalarına formül de önerdi
Kocaeli'de iğrenç olay! Amca yeğenini 10 yıl istismar etti baba ise bakın ne yaptı
Melih Gökçek, Mansur Yavaş için böyle yazdı: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin
Donald Trump'ın Yahudi damadı gitti Joe Biden'in Yahudi gelini geldi! Üç çocuğu da Yahudi ile evli
Osmaniye'de film değil gerçek! İki adam aynı kadından olma kayıp çocuklarını arıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Muhittin Böcek 4 ay sonra görevine döndü! Töreni düzenlenmedi
Şanlıurfa'da ortalık karıştı taş, sopa, silah kullanıldı! Acı haber geldi
Kapılara 'girilmez' yazısı asıldı! Gaziantep Nurdağı'nda 2 bin kişiye koronavirüs karantinası
'Karım hamile' diye sokak ortasından ağlayarak borç istiyordu! Gerçek ortaya çıktı
Ankara'da hafta sonu işletmeler alkol satışı yapamayacak
Sen Çal Kapımı dizisinde olay ayrılık İlayda Çevik geldi ünlü oyuncu ayrıldı
Yorumlar