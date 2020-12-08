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Kapılara 'girilmez' yazısı asıldı! Gaziantep Nurdağı'nda 2 bin kişiye koronavirüs karantinası

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 500 evde oturan 2 bin kişi önlem amaçlı karantinada tutuluyor.

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Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan Nurdağı'nda, 36'sı kırsal olmak üzere 48 mahallede pozitif vaka görülmesiyle yapılan filyasyon çalışması sonucu 500 evde oturan 2 bin kişi karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebligat yapılarak, karantinaya alınan evlerin çevresine, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekilip, kapılarına 'Girilmez' yazısı asıldı.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinada olanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

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