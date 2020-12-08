Gelecek Partisi'nden esnaf için hükümete 8 maddelik öneri

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu lideriliğindeki Gelecek Partisi, koronavirüs sürecinde zor durumdaki esnaflar için hükümete 8 maddelik öneride bulundu.

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Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbir kararları esnafın işlerini olumsuz şekilde etkilerken, bazı iş yeri sahipleri giderlerini karşılayamadığı için kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Ülkemizde etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı yeni kısıtlama tedbirleri getirilirken, bu durum 9 aylık süreçte en çok esnaf üzerinde etkili oldu. Kısıtlama ve tedbir kararları direkt olarak esnafın işini etkilerken, giderlerini karşılayamayan bazı iş yeri sahipleri dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

"Esnafı değil borcunu öteleyin"

Gelecek Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Esnafı yalnızlığa mahkum etmeyin. Esnafı değil borcunu öteleyin" denilerek hükümete 8 maddelik bir öneri listesi sunuldu.

Esnafı yokluğa mahkum etmeyin.

Esnafı değil borcunu öteleyin.#EsnafıDeğilBorcunuÖtele pic.twitter.com/P8EWURvPNH — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) December 7, 2020

Gelecek Partisi'den hükümete 8 maddelik öneri

1- Esnafın; kira, elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerinin yarısı pandemi süresi sonuna kadar devlet tarafından üstlenilmeli. Yarısı için de 1 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır.

2- Geliri olmayan işletmelerin tüm vergi ve sigorta yükümlülükleri pandemi sürecinin bitimine kadar durdurulmalıdır.

3- Tüm işletmeler için kira stopajları pandemi dönemi boyunca kaldırılmalıdır.

4-17/04/2020 tarihinden sonra işe girmiş ve/veya ücretsiz izne gönderilmiş çalışanların da 7244 sayılı kanun kapsamına alınarak nakdi ücret desteğinden faydalanması sağlanmalıdır.

5- Pandemi süreci kapsamında SGK prim ödemesi tahakkuk ettirilmemiş çalışanlar için emekliliğine ilişkin sigorta priminin devlet desteğine alınması ile emeklilikte gün kaybının önüne geçilmelidir.

6- Aynı şekilde işverenler için de pandemi sürecindeki Bağ-Kur primleri hibe destek kapsamına alınmalıdır.

7- Vatandaşlarımızın 7256 sayılı yasa kapsamına giren borçlarının ödeme başlangıç tarihleri 1 yıl ertelenmeli ve 60 eşit taksite bölünerek ödeme kolaylığı sağlanmalıdır.

8- Maliye E-haciz işlemini 1 yıl boyunca uygulamamalıdır. 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin icra takipleri de durdurulmalıdır.