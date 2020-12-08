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Ukrayna'da bulundu etrafı çevrildi! Osmanlı'ya ait kalıntı görenleri heyecanlandı

Demirören Haber Ajansı

UKRAYNA’nın Odesa kentinde yapılan kazılarda Osmanlı dönemine ait seramik kalıntıları bulundu.

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Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Odesa’da Hacıbey Kalesi’nin izlerini arayan arkeologlar, Osmanlı dönemine ait seramik eser kalıntılarına ulaştı. Ukraynalı tarihçi Andriy Krasnojon, Primorskiy Bulvarı’ndaki kazılar sırasında ayrıca, milattan önce 6'ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen amfora parçalarının ve İskit ya da Trak seramiklerinin kalıntılarının bulunduğunu aktardı. 

Krasnojon, 1789’da yıkılan Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına çok yaklaştıklarına inandıklarını belirtti. Ukrayna’nın Odesa kentinde, Osmanlı döneminde 14’üncü yüzyılda kurulan ve 1789’da yıkılan Hacıbey Kalesi’nin kalıntılarına ulaşmak amacıyla geçen ay arkeolojik kazılar başlatılmıştı.

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