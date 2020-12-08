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Donald Trump'ın Yahudi damadı gitti Joe Biden'in Yahudi gelini geldi! Üç çocuğu da Yahudi ile evli

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi damadı Jared Kushner, Ortadoğu'yu karıştıran isimdi! Şimdi kayınpederi ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrılıyor. Onun yerine yeni Başkan Joe Biden'in fanatik Yahudi gelini Melissa Cohen geliyor. Öte yandan Biden'in 3 çocuğunun eşinin de Yahudi olması dikkat çekiyor... Melissa Cohen kimdir...

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Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Trump kadar Yahudi damadı Jared Kushner de konuşuldu. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından, BEA ve Suudi Arabistan'la Ortadoğu hakimiyeti kurma planlarının arkasında hep damat Kushner vardı. Trump dönemi sona eriyor. Yahudi damat Kushner de Trump'la birlikte Beyaz Saray'dan ayrılıyor. Yahudi damadın yerini de Yahudi gelin alıyor...

Trump’ın Ortadoğu danışmanı da olan damat Kushner, 2009 yılında Trump’ın kızı Ivana ile evlenmişti. Ivanka Trump’ın da Yahudiliğe geçtiği belirtilmişti.

Muhafazakar Yahudi bir ailenin kızı Melissa Biden kimdir?

Dünya 4 yıl boyunca Yahudi damat Jared Kushner'i konuşurken, Joe Biden'in ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte Biden'in Yahudi gelini Melisa Cohen gündeme geldi. Johannesburg'da muhafazakar bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Melissa Cohen kim...

Joe Biden'in gelini olan Melissa Cohen, Güney Afrikalı bir film yönetmeni... 2019'da Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile evlendi. Çift, düğünden hemen önce kollarına İbranice Şalom (barış) kelimesini dövme yaptı. Düğünden hemen sonra Joe Biden, Melissa'ya "Oğluma tekrar sevme cesareti verdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Melissa ve Hunter Biden'in kollarına yaptırdığı İbranice dövmeleri...

Yahudi kimliğine çok bağlı bir isim

Melissa Cohen, Yahudi kimliğiyle gurur duyuyor. 17 Şubat 2018'de, Paris'teki kutsal sayılan Yahudi mezarlığının videosunu "İnsanların bir insandan bu kadar nefret edebilmesine her zaman hayret ediyorum… Dinimiz için!!!" notuyla paylaştı. Yom Kippur günü yaklaşırken soysal medya hesaplarından "“Herkese iyi genç, seni seviyorum. Hepinizi affediyorum ve umarım beni affedersiniz, belki hayat kitabına yazılırsınız.” notunu paylaştı. 

Biden'in çocuklarının evliliklerinde ortak nokta da Yahudi eşler seçmeleri...

Biden'in üç çocuğu da Yahudilerle evlendi

Nisan ayında Melisse Cohen Biden, Beau adında bir erkek bebek doğurdu. Joe Biden bu nedenle Yahudi bir torunun büyükbabası. Joe Biden çocukları Hunter, Beau ve Ashley'in bir başka ortak özellikleri ise Yahudilerle evlenmiş olmaları. 

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, kızı Ashley'nin düğününde, “Kızımı Yahudi bir cerrahla evlendirmek hayalimin gerçeğe dönüştüğünü gören tek İrlandalı Katolik benim” ifadelerini kullanmış. 

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