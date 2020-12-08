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İran'da muhalif gazetecinin idam cezası onandı

Anadolu Ajansı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, rejim muhalifi Amadnews haber sitesi editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezasının, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sosyal medya üzerinden düzenlediği basın toplantısında İsmaili, "(Zem davası) Yüksek Mahkeme tarafından bir aydan fazla süre önce görüldü ve Devrim Mahkemesi'nin verdiği karar, Yüksek Mahkeme tarafından onandı." dedi.

Açılımı, "bilinçlendirme, mücadele, demokrasi" olan Amednews, 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başladı. Rejim muhalifi haberlerle öne çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatıldı. 

Ruhullah Zem editörlüğündeki haber sitesi daha sonra yayınlarına Sedaimardom (Halkın sesi) ismiyle devam etti.

Fesat çıkarmakla suçlanıyordu

Zem'in "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alındığı ve İran'a getirildiği açıklanmıştı.

Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti. 

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