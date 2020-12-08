Zonguldak'ta pitbull boğarak öldürdü kimse elinden alamadı o anlar görüntülendi
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sahibinin park halindeki aracından kaçan pitbull cinsi köpek sahilde bir süs köpeğini boğarak, öldürüp ayırmaya çalışan köpeğin sahibi ile, 2 köpek, bir kediyi yaraladı.
Olay, Kdz. Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı yanındaki sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre sahibinin park halindeki aracının açık olan camından kaçan pitbull cinsi köpek sahilde amfi tiyatro civarında süs köpeği ile bu köpeğin sahibi Melih Uysal’a saldırdı.
Melih Uysal, kucağındaki süs köpeğine saldırıyı engellemek için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı. Pitbull saldırdığı köpeği boğarak öldürürken, sahibini de elinden yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Melih Uysal 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri pitbulu durdurmak için uzun süre çaba sarf etti.
Biber gazı va kovalar yetmedi: Sahil bandında gördüğü diğer köpeklere saldıran pitbulun bu saldırısını engellemek için polisler biber gazı kullanırken, vatandaşlarda ellerindeki kovaları kullandı. Saldırgan pitbull bu sırada 2 köpeği ve bir kediyi de yaraladı.