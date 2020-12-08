Zonguldak'ta pitbull boğarak öldürdü kimse elinden alamadı o anlar görüntülendi

Biber gazı va kovalar yetmedi: Sahil bandında gördüğü diğer köpeklere saldıran pitbulun bu saldırısını engellemek için polisler biber gazı kullanırken, vatandaşlarda ellerindeki kovaları kullandı. Saldırgan pitbull bu sırada 2 köpeği ve bir kediyi de yaraladı.